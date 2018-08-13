Украинский генерал обвинил Россию в стремлении "дойти до Днепра"

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Россия разработала план по "захвату" южной и восточной частей Украины, заявил в эфире ObozTV генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По мнению генерала, российское присутствие в Азовском море угрожает безопасности Украины. Особые опасения у Романенко вызывают расположенные в Азовском море российские катера, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр".

"Этими ракетами могут при необходимости перекрывать чуть ли не всю Украину. Потому что дальность они уже показали на 1500 километров, а фактически это российский аналог американского "Томагавка", то есть это может быть до 2500 километров — и накрывать всю Украину", — заявил офицер.

Романенко также убежден, что Россия "нацелена" на часть украинских территорий.

"(Они нацелены. — Прим.ред.) на южные и восточные наши области… Вообще, у них в Генштабе есть планы (дойти. — Прим.ред.) до Днепра", — считает он.

Романеко также отметил, что Киев сможет "противостоять" Москве только при помощи стран ЕС и США, которые могли бы ввести санкции против российских портов.

Романенко известен своими скандальными высказываниями о России. Так, в июне генерал призывал украинские власти разработать ракеты, дальность которых позволит "достать" до Москвы и Санкт-Петербурга, а в октябре утверждал, что Москва готовит "вторжение" на Украину с помощью подлодок.