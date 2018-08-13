СМИ сообщили о тяжелом ранении главаря ИГ* аль-Багдади

КАИР, 13 авг — РИА Новости. Главарь террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади прикован к постели после тяжелого ранения и фактически не управляет группировкой. Об этом сообщил иракский телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источник в разведке страны.

По данным собеседника канала, аль-Багдади получил ранение в июне этого года в ходе атаки иракских ВВС на одно из сирийских селений, которое контролирует ИГ*. Самолеты нанесли удары по месту совещания радикалов. Несколько террористов погибли, остальные, в том числе главарь, получили тяжелые ранения.

Как утверждает источник СМИ в разведке, на место главаря боевики неиракского происхождения выдвинули другого террориста – Абу Усмана ат-Туниси, который, судя по прозвищу, является выходцем из Туниса. Против новой кандидатуры главаря радикалов, по данным источника СМИ, выступили иракские экстремисты.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

В мае гендиректор управления по разведке и борьбе с терроризмом МВД Ирака Абу Али аль-Басри заявил журналистам, что аль-Багдади жив и, возможно, скрывается в городе Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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