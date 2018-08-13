Эксперт предположила, какие темы обсудят Путин и Меркель

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель вряд ли обсудит на переговорах 18 августа с президентом РФ Владимиром Путиным экономические вопросы, такие как кризис в экономике Турции и меры по ее поддержке, переговоры будут в основном о политике, заявила РИА Новости доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил в понедельник, что канцлер ФРГ примет российского президента 18 августа в правительственной резиденции Мезеберг.

Лидер США Дональд Трамп заявил в пятницу, что санкционировал повышение в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Наибольшее давление было оказано на банковский сектор Турции и Европы. Курс турецкой лиры в понедельник в очередной раз обновил очередной исторический минимум, упав до 7,24 лиры за доллар. Турецкая национальная валюта обесценилась с начала года более чем на 40%.

Интересы не пересекаются

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Россия, Иран и Украина.

Романова считает, что заявление Эрдогана было более политическим, нежели обоснованным экономическими расчетами. По ее мнению, Меркель вряд ли будет обсуждать эту тему с Путиным, так как "очевидно", что интересы РФ и ФРГ расходятся.

"Германия, как в целом ЕС, поддерживает международную экономическую, торговую систему, сложившийся порядок расчетов, который прежде всего основан на долларах или на долларах и евро. В то время как Россия, так же как и другие страны, которые находятся в санкционном режиме или в оппозиции к Западу, лоббируют несколько другую ситуацию, и поэтому я не вижу здесь пересекающихся интересов для того, чтобы Меркель и Путин это обсуждали", — заявила эксперт.

Снижение напряженности

Романова назвала действия Трампа защитными мерами для стимулирования американской экономики. "Насколько хороши эти меры – можно рассуждать, так как есть различные школы экономики, какие-то основаны на протекционизме, какие-то на свободной торговле… На данный момент я не думаю, что уровень отношений ЕС и РФ таков, что экономические факторы могут перевесить политические. Я думаю, что будут обсуждаться в первую очередь политические вопросы и снижение напряженности – в Сирии и на Украине. Подчеркну, что именно снижение напряженности, вряд ли та или иная сторона надеется, что проблемы удастся разрешить в ходе этой встречи", — отметила Романова.

"Прорывных решений я не ожидаю", — резюмировала эксперт.