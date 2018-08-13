Эксперт предположила, какие темы обсудят Путин и Меркель

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель вряд ли обсудит на переговорах 18 августа с президентом РФ Владимиром Путиным экономические вопросы, такие как кризис в экономике Турции и меры по ее поддержке, переговоры будут в основном о политике, заявила РИА Новости доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова.
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил в понедельник, что канцлер ФРГ примет российского президента 18 августа в правительственной резиденции Мезеберг.
Лидер США Дональд Трамп заявил в пятницу, что санкционировал повышение в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Наибольшее давление было оказано на банковский сектор Турции и Европы. Курс турецкой лиры в понедельник в очередной раз обновил очередной исторический минимум, упав до 7,24 лиры за доллар. Турецкая национальная валюта обесценилась с начала года более чем на 40%.
Интересы не пересекаются
Романова считает, что заявление Эрдогана было более политическим, нежели обоснованным экономическими расчетами. По ее мнению, Меркель вряд ли будет обсуждать эту тему с Путиным, так как "очевидно", что интересы РФ и ФРГ расходятся.
"Германия, как в целом ЕС, поддерживает международную экономическую, торговую систему, сложившийся порядок расчетов, который прежде всего основан на долларах или на долларах и евро. В то время как Россия, так же как и другие страны, которые находятся в санкционном режиме или в оппозиции к Западу, лоббируют несколько другую ситуацию, и поэтому я не вижу здесь пересекающихся интересов для того, чтобы Меркель и Путин это обсуждали", — заявила эксперт.
Снижение напряженности
"Прорывных решений я не ожидаю", — резюмировала эксперт.