В Еврокомиссии назвали события в Румынии внутренним делом страны

БРЮССЕЛЬ, 13 авг — РИА Новости, Александр Шишло. В Еврокомиссии в понедельник заявили, что считают ситуацию в Румынии, где антиправительственные митинги вылились в беспорядки, внутренним делом этой страны.

"Мы не комментируем внутреннюю ситуацию в Румынии", — сказал журналистам представитель исполнительной коллегии Евросоюза.

Массовый митинг в Бухаресте в пятницу завершился беспорядками, в результате пострадали 450 человек, 70 из них были госпитализированы, в том числе 11 жандармов. Румынская прокуратура получила порядка 30 жалоб от пострадавших из-за действий жандармов во время антиправительственного протеста в Бухаресте, сообщил журналистам в понедельник прокурор Ионел Корбу.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис осудил "жестокие" действия жандармов и потребовал от генпрокуратуры разобраться и установить личность и степень вины тех, кто участвовал в беспорядках во время митинга.

Требования, с которыми митингующие вышли на протест 10 августа, касались роспуска парламента, досрочных выборов, независимости юстиции, создании однопалатного парламента, в который будут входить 300 сенаторов, в том числе 100 представителей диаспоры (румыны из Франции, Италии, ФРГ, США и других стран).

Протестующие выражали недовольство налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, требовали развития экономики, сельского хозяйства и предпринимательства, введения электронного голосования. Кроме того, участники акции выступали за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО.