В ДНР заявили о росте интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (105)

Представители наблюдательной группы СЦКК Горловка собирают осколки от снарядов в Донецкой области. Архивное фото

Представители наблюдательной группы СЦКК Горловка собирают осколки от снарядов в Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что интенсивность обстрелов по населенным пунктам ДНР со стороны украинских силовиков за минувшие сутки значительно увеличилась.

"За прошедшие сутки интенсивность обстрелов по населенным пунктам республики значительно увеличилась", — заявил в понедельник журналистам руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики за сутки десять раз нарушили перемирие в Донбассе.