В Колумбии почти 30 тысяч человек эвакуировали из-за наводнений

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. По меньшей мере 30 тысяч человек эвакуированы из-за наводнений в муниципалитете Мокоа на юго-западе Колумбии, который был объявлен властями районом национального стихийного бедствия, заявил министр окружающей среды Рикардо Лосано.RCN.
Лосано добавил, что потоки воды разрушили три моста. Также сообщается о разрушении домов, была нарушена система подачи питьевой воды.
"Мы внимательно следим за ситуацией в Мокоа… К счастью, жертв нет, но мы должны следить за ситуацией очень пристально", — заявил президент Колумбии Иван Дуке, видеообращение которого было опубликовано в его микроблоге в Twitter.