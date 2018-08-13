Литовский депутат потребовал внести Тимати в список нежелательных лиц

ВИЛЬНЮС, 13 авг — РИА Новости. Член парламентской фракции "Союз отечества — Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас обратился в МИД с требованием внести российского певца Тимати (Тимура Юнусова) в список нежелательных для балтийской республики лиц.
"Тимур Юнусов известен особенно тесными связями с президентом РФ Владимиром Путиным. По случаю дня рождения Владимира Путина Юнусов создал прославляющую его песню "Лучший друг", — приводятся слова Касчюнаса в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте литовского парламента.
В релизе говорится, что депутат отметил участие Юнусова в марте в концерте, посвященном годовщине воссоединения Крыма с Россией, а также выступление с программой "Поколение" с концертом в Крыму. Все это, по мнению Касчюнаса, говорит о том, что "Юнусов поддерживает агрессивную политику России".
Концерт российского исполнителя хип-хопа и музыкального жанра R'n'B Тимати запланирован в ноябре в вильнюсском концертном зале Pramogu arena.