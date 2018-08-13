Литовский депутат потребовал внести Тимати в список нежелательных лиц

ВИЛЬНЮС, 13 авг — РИА Новости. Член парламентской фракции "Союз отечества — Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас обратился в МИД с требованием внести российского певца Тимати (Тимура Юнусова) в список нежелательных для балтийской республики лиц.

"Тимур Юнусов известен особенно тесными связями с президентом РФ Владимиром Путиным. По случаю дня рождения Владимира Путина Юнусов создал прославляющую его песню "Лучший друг", — приводятся слова Касчюнаса в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте литовского парламента.

В релизе говорится, что депутат отметил участие Юнусова в марте в концерте, посвященном годовщине воссоединения Крыма с Россией, а также выступление с программой "Поколение" с концертом в Крыму. Все это, по мнению Касчюнаса, говорит о том, что "Юнусов поддерживает агрессивную политику России".

В 2017 году Касчюнас обращался в МИД Литвы с требованием внести в так называемый "черный список" российского певца Филиппа Киркорова, который "в 2015, 2016 и 2017 годах выступал в Крыму с концертами". Тогда решение в отношении Киркорова принято не было, и он не был включен в список нежелательных лиц.

Концерт российского исполнителя хип-хопа и музыкального жанра R'n'B Тимати запланирован в ноябре в вильнюсском концертном зале Pramogu arena.