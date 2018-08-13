Киев планирует создать аналог "списка Магнитского"

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости. Украинский Минюст предложит международным партнерам создать аналог "списка Магнитского", заявил глава ведомства Павел Петренко.

На прошлой неделе Киев подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Москвы, обвиняя "в нарушений прав осужденных в России украинцев". При этом в Москве отмечали, что у Украины нет никаких доказательств подобных утверждений, а все права заключенных строго соблюдаются вне зависимости от их гражданства.

"Мы рассчитываем, что ЕСПЧ будет достаточно оперативно рассматривать это дело, и мы будем обращаться, чтоб это дело было определено как приоритетное <…> Второе, мы будем обращаться к нашим международным партнерам с предложением формировать отдельный санкционный список, аналог "списка Магнитского", — сказал Петренко на пресс-конференции, которую транслировало агентство Укринформ.

По его словам, Минюст Украины впервые направил в международный суд документ, в котором указаны конкретные фамилии российских чиновников. Все они, по мнению Киева, причастны к нарушению прав осужденных украинцев.

Список Магнитского

США приняли так называемый закон Магнитского в декабре 2012 года. Изначально он был направлен против подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского — юриста Hermitage Capital, который скончался в СИЗО "Матросская Тишина".

В 2016 году президент Барак Обама придал закону глобальный статус: в черный список стало возможным вносить не только россиян, но и граждан любых стран, которые нарушают права человека. При этом российские власти неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

Позднее аналогичный закон вступил в силу в Канаде, Литве и Латвии.