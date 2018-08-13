В Египте ликвидировали шесть экстремистов, готовивших теракты

КАИР, 13 авг — РИА Новости. Египетские полицейские ликвидировали в пригороде Каира шесть экстремистов, готовивших теракты в дни мусульманского праздника Курбан-байрам, заявило в понедельник МВД Египта.

Террористы, по данным правоохранителей, были обнаружены в одном из домов в прилегающем к Каиру Городу имени 6 октября. Заметив силовиков, террористы открыли по ним огонь. Боевики были уничтожены.

По данным египетского МВД, уничтоженные экстремисты планировали совершить нападения на христианские церкви, стратегически важные объекты, на представителей армии и полиции в ходе одного из главных мусульманских праздников Курбан-байрам.

В субботу, 11 августа, полиция Египта предотвратила нападение на церковь на севере Каира, которое планировал смертник. Террорист подорвал себя на значительном расстоянии от церкви Девы Марии в каирском районе Шобра эль-Хейма. Изначально террорист собирался совершить теракт в церкви, но заметил усиленные меры безопасности. При взрыве никто не пострадал. Сам террорист скончался на месте.