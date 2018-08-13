Песков прокомментировал саммит "Каспийской пятерки"

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Урегулирование статуса Каспийского моря требует еще много работы, но прошедший в воскресенье саммит заложил юридическую основу для этого, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В воскресенье лидеры пяти стран: России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана — подписали конвенцию по правовому статусу Каспийского моря, работа над которой велась более 20 лет. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал документ "конституцией" Каспийского моря, которая должна стать гарантом безопасности в регионе.

Согласно документу, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор. Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав, определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

"Впереди еще много работы по урегулированию вопросов, но основа — юридическая основа — создана, и, собственно, это является венцом работы, которая длилась не одно десятилетие среди прибрежных государств", — заявил Песков.

Азербайджан, Грузия, Туркменистан, Турция и Евросоюз уже на протяжении ряда лет работают над проектом экспорта природного газа из прикаспийского региона в Европу. Подписание Конвенции по правовому статусу Каспия может ускорить эту работу.