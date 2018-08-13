РФ и Иран в большей мере повлияли на соглашение по Каспию, считает эксперт

БРЮССЕЛЬ, 13 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Россия и Иран в значительной мере способствовали заключению соглашения по Каспию, считает известный бельгийский политолог, эксперт по России Нина Башкатов.

Она прокомментировала подписание в воскресенье лидерами России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана конвенции по правовому статусу Каспийского моря, работа над которой велась более 20 лет.

"Что касается выигравших-проигравших, то Россия и Иран, естественно, в значительной степени повлияли на принятие решения, которое носит относительно cбалансированный характер. Соглашение не только исключает иностранные военные базы в странах-подписантах, но и на основе сотрудничества между ними позволяет Ирану или России ограничить амбиции Запада в регионе", — заявила в понедельник РИА Новости политолог.

По мнению Башкатов, пять стран, в условиях ухудшения международной обстановки, стремились обеспечить возможность работы на четкой правовой основе. "И это было достигнуто", — сказала политолог.

При этом она отметила, что подписанты "продемонстрировали политическую зрелость: за 20 лет они поняли, что могут иметь хорошие отношения с Россией, оставаясь политически автономными, в том числе и по отношению к Западу". "Россия также продемонстрировала более гибкий подход по сравнению с тем периодом, когда считала, что может де-факто доминировать (в регионе – ред.). Кардинально изменил свое видение и Иран", — сказала Башкатов.

Что касается неясности относительно определения статуса Каспия, то, с ее слов, "это вопрос к международным юристам, поскольку он не является политическим".

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал документ "конституцией" Каспийского моря, которая должна стать гарантом безопасности в регионе.

Согласно конвенции, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор. Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав, определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.