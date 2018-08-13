В Бишкеке завели дело после взрыва рядом с машиной российского бизнесмена

БИШКЕК, 13 авг – РИА Новости. Правоохранители ведут оперативно-следственные мероприятия по факту взрыва в пятницу самодельного взрывного устройства возле машины российского бизнесмена Александра Гайдукова, сообщила РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы Главного управления внутренних дел столицы Киргизии.

В пятницу днем в центре Бишкека во дворе многоэтажного жилого дома произошел взрыв. По предварительным данным, взрывное устройство сработало возле автомобиля Lexus 570, принадлежащего российскому бизнесмену. Во время взрыва никто не пострадал, автомобиль не получил видимых повреждений.

"По предварительным данным, сработало взрывное устройство не установленного типа. По данному факту следственной службой УВД Первомайского района возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство" УК республики. В настоящее время проводится оперативно-розыскные мероприятия", — сообщила собеседница агентства. По ее данным, владелец автомобиля, рядом с которым произошел взрыв, был осмотрен медицинскими работниками и отправлен домой.

В интернете появилась видеозапись покушения, на которой видно, как Гайдуков с сопровождающими лицами (телохранителями) выходит из машины и начинает подниматься по ступеням, а через несколько секунд происходит взрыв.

Согласно данным киргизских СМИ, Александр Гайдуков — выпускник Ленинградского института авиационного приборостроения, закончил Высшие курсы КГБ СССР, находился на оперативной работе в управлении КГБ по Ленинграду и Ленинградской области. В настоящий момент он президент Санкт-Петербургской региональной ассоциации профессионалов безопасности бизнеса и деловой разведки. В Киргизии Гайдуков является учредителем 3 компаний — ОсОО "НС Информ Консалтинг", ОсОО "BISHKEK-EXPO" и ЗАО "Кей суппро".

В апреле 2016 года на Гайдукова было также произведено покушение в Бишкеке – в него дважды выстрелили из охотничьего ружья, но бизнесмен не пострадал.