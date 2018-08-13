В Черное море вошел американский эсминец Carney

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В воскресенье в Черное море вошел эсминец "Карни". Он оснащен системой противоракетной обороны Aegis.

Как сообщил Шестой флот ВМС США, корабль проведет "операции по обеспечению безопасности на море".

Командующий "Карни" Тайсон Юнг, в свою очередь заявил, что это поможет улучшить взаимодействие и обмен информацией и опытом со странами-партнерами.

Ранее эсминец заходил в Черное море в январе этого года. Тогда председатель Общероссийского движения поддержки флота, кандидат политических наук, капитан первого ранга Михаил Ненашев сообщил, что это не дружественный по отношению к России шаг.

Эскадренные миноносцы четвертого поколения с управляемым ракетным оружием типа "Арли Берк" — самый крупносерийный тип надводного боевого корабля с полным водоизмещением более пяти тысяч тонн.

У них на вооружении две пусковые установки системы ПРО, которые позволяют применить до 56 крылатых ракет "Томагавк". На борту корабля размещается вертолет SH-60 Seahawk. Экипаж эсминцев типа "Арли Берк" составляет более 330 человек.

Создает напряжение

Как считает военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин, такие действия американских военных создают напряжение.

В эфире радио Sputnik он отметил, что на кораблях могут быть "Томагавки", а они "могут нацеливаться на наши базы ракетных войск стратегического назначения в Европейской части России".

"Поэтому, конечно, для нас это представляет определенную угрозу", — добавил эксперт.

По его словам, Черноморский флот и те войска, которые расположены в Крыму, отслеживают передвижение американских кораблей и не допустят никакого неприятного развития событий.

Поиграть на нервах у России

В свою очередь, сенатор Франц Клинцевич заявил, что реакция Москвы на заход эсминца США в Черное море, несомненно, последует.

"И реакция не спонтанная, а в рамках программы по обеспечению безопасности России на Черном море", — отметил он.

По его словам, "Карни" вошел в Черное море не для проведения операций по обеспечению безопасности на море, а для того, чтобы "поиграть на нервах у России, "заставить подергаться".

"Напрасные попытки. Нервы у нас крепкие, и никто дергаться не собирается… Провокации не пройдут", — сказал сенатор.

По мнению Клинцевича, складывается впечатление, что США решили обеспечить свое постоянное присутствие в Черном море.

"Один военный корабль сменяет другой. На этом фоне совершенно дикими и нелепыми выглядят утверждения, что Россия кому-то угрожает, и действия американцев являются лишь ответной мерой", — заключил он.