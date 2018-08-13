В Днепропетровской области нашли тайник с боеприпасами

Тайник с боеприпасами в лесополосе в Днепропетровской области, найденный сотрудниками нацполиции Украины. 13 августа 2018

Тайник с боеприпасами в лесополосе в Днепропетровской области, найденный сотрудниками нацполиции Украины. 13 августа 2018

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости. Украинские полицейские обнаружили тайник с боеприпасами в лесополосе в Днепропетровской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Более 8 килограмм взрывчатки, 60 гранат РГД-5, Ф-1 и РГН с запалами, два реактивных противотанковых гранатомета, шесть выстрелов к ним, 12 дымовых шашек и 16 ящиков с патронами к разному оружию обнаружили правоохранители вблизи села Зайцево Синельниковского района", — говорится в сообщении.

По данным полиции, местонахождение тайника сообщил местный житель, который собирал металлолом в лесополосе и случайно обнаружил тайник.

© Фото : национальная полиция Украины по Днепропетровской области Тайник с боеприпасами в лесополосе в Днепропетровской области, найденный сотрудниками нацполиции Украины. 13 августа 2018 © Фото : национальная полиция Украины по Днепропетровской области Тайник с боеприпасами в лесополосе в Днепропетровской области, найденный сотрудниками нацполиции Украины. 13 августа 2018

Полиция завела уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Полицейские устанавливают людей, которые могут быть причастными к оборудованию тайника, все боеприпасы изъяли и направили на экспертизу.

Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Главный военный прокурор страны Анатолий Матиос заявил, что на Украине изъяли уже десятки тысяч единиц боевого оружия, которое было вывезено из Донбасса за время военной операции. Каждый ее участник привозит с собой оружие после службы, отметил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.