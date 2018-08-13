В польском городе все полицейские ушли на больничный из-за переутомления

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В польском городе Камень-Поморский весь полицейский состав ушел на больничный, пишет Onet.

Похожая ситуация сложилась в городе Щецине, там на одном участке заболели все полицейские, а на другом — 70%.

Как пояснил председатель Независимого профсоюза "Солидарность" Рафал Янковский, причиной стала нехватка работников и, как следствие, сверхурочная работа и переутомление. Помимо этого, летом традиционно больше сотрудников уходит в отпуск.

В профсоюзе подчеркнули, что ситуация в Камень-Поморском и Щецине является не формой забастовки, а следствием того, что у "человеческой выносливости есть предел".