В Испании число пострадавших при ЧП на концерте превысило 300 человек

МАДРИД, 13 авг — РИА Новости. Число пострадавших в результате обрушения деревянного помоста на концерте на набережной в испанском городе Виго (автономное сообщество Галисия) превысило 300 человек, сообщает агентство EFE со ссылкой на источники в правительстве региона.

#VIGO

Se desploma un muelle de madera en O Marisquiño dejando varios heridos pic.twitter.com/rYioTRG8Ym — Alberto Sxenick (@AlbertoSxenick) 12 августа 2018 г.

Девять человек, в том числе двое несовершеннолетних, до сих пор остаются в больнице.

Инцидент произошел в воскресенье поздно вечером во время концерта, который проводился в рамках фестиваля O Marisquiño. Деревянная платформа на набережной не выдержала веса зрителей и обрушилась, в результате люди упали в воду. Все пострадавшие были госпитализированы. Полиция и пожарные заявляют, что погибших нет, однако водолазы продолжают работать на месте ЧП.

Глава порта Энрике Сесар Лопес Вейга считает, что причиной обрушения деревянного помоста могли стать "ошибки конструкции".