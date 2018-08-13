Президент Афганистана распорядился отправить больше солдат в Газни

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани распорядился отправить больше солдат в провинцию Газни, где в результате столкновения боевиков радикального движения "Талибан"* с правительственными силами погибли 103 человека, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря президента Харуна Чахансури.

По словам Чахансури, президент в воскресенье вечером провел экстренное совещание с губернатором провинции, военачальниками, главой управления национальной безопасности страны (NDS) и представителями полиции.

Телеканал со ссылкой на источник сообщает, что около 100 военнослужащих афганской национальной армии пропали без вести в провинции. Отмечается, что официального подтверждения этих данных нет.

Tolo News сообщает, что по актуальной на понедельник информации, в некоторых районах провинции до сих пор присутствует большое число боевиков движения "Талибан"*, столкновения продолжаются.

Ранее телеканал 1TV со ссылкой на представителя медицинской службы сообщил, что по меньшей мере 103 человека погибли, 133 получили ранения в результате столкновения талибов с правительственными силами в Газни. Начальник штаба афганской армии Мохаммад Шариф Яфтали на пресс-конференции заявил, что правительство страны направило в Газни тысячу бойцов спецназа и 400 бронемашин. Он также заявил, что Газни продолжает находиться под контролем правительства.

В пятницу телеканал TOLO News со ссылкой на источники в регионе сообщил, что талибы начали штурм города Газни в центральной части Афганистана. В заявлении талибов говорилось, что их отряды с нескольких направлений пытались войти в город – административный центр одноименной провинции. Автомагистраль Кабул-Газни в связи с ожесточенными столкновениями между правительственными силами и боевиками была перекрыта.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Террористическая организация, запрещенная в России