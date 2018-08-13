В Индонезии число погибших в результате землетрясения превысило 430

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Число погибших в результате мощного землетрясения в Индонезии, которое произошло в начале августа, увеличилось до 436 человек, сообщает издание Jakarta Post со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) страны.

Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения стали 387 человек.

Согласно заявлению управления, еще 1353 человека получили травмы. Более 67 тысяч домов было разрушено, и более 387 тысячам местных жителей пришлось покинуть свои дома.

Пятого августа к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 и с последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2018 Associated Press Последствия землетрясения в Индонезии

Позднее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в районе острова Ломбок произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр подземных толчков располагался в 10 километрах к югу от города Матарам, расположенного на острове Ломбок. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.