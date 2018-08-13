В Кении бегемот до смерти искусал туриста

ПЕКИН, 13 авг – РИА Новости. Бегемот в Кении напал и до смерти искусал туриста с Тайваня при попытке сфотографировать животное с близкого расстояния, сообщает бюро по делам туризма при тайваньском министерстве транспорта и коммуникации.

Житель Тайваня, 66-летний мужчина по фамилии Чан, приехал в Кению в тур на озеро Найваша к северо-западу от кенийской столицы Найроби. Пытаясь сделать хороший снимок бегемота, Чан слишком сильно приблизился к нему. Бегемот отреагировал моментально и укусил туриста в область грудной клетки. Вскоре житель Тайваня скончался от травм.

Нападению дикого животного подвергся и 62-летний приятель Чана по фамилии У, ему удалось отделаться небольшими травмами и синяками.

Посольство Китая в Найроби после инцидента призвало граждан страны в Кении не приближаться к бегемотам и не кормить их, пытаясь привлечь внимание.

По сообщению китайской дипмиссии, бегемоты выглядят миролюбивыми и спокойными, но могут напасть на туристов, когда напуганы. Бегемотов может вывести из себя громкий шум, вспышка камеры, приближение человека. Несмотря на свои габариты, эти животные при нападении двигаются очень быстро, что часто грозит человеку летальным исходом.