СМИ сообщили об отмене визита премьера Ирака в Иран

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Визит премьер-министра Ирака Хайдер аль-Абади в Иран не состоится, сообщает агентство Mehr со ссылкой на офис иракского премьера.

По данным агентства, визит аль-Абади в Иран отменен. При этом премьер Ирака, как и планировалось, прибудет с визитом в Турцию во вторник.

В пятницу, 10 августа, центробанк Ирака уведомил коммерческие банки о запрете на проведение транзакций в долларах с иранскими кредитными учреждениями в связи с вступившими в силу санкциями США. При этом Центробанк Ирака не возражает против использования евро в операциях с Ираном, что, по его данным, "зависит от требований Центробанка Европейского союза и соответствующих банков-корреспондентов".

Ранее США восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были приостановлены в результате достижения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Ирак ежегодно закупает в соседнем Иране товаров на 6,6 миллиарда долларов. Помимо продуктов питания, Иран поставляет на иракский рынок автомобили и запчасти к ним, бытовую технику.