В Испании более 130 человек пострадали при обрушении платформы на концерте

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Порядка 130 человек пострадали при обрушении деревянной конструкции во время концерта на набережной в испанском городе Виго, автономное сообщество Галисия, сообщает местное издание Faro de Vigo.

Más de cien heridos al ceder el suelo durante el festival O Marisquiño en Vigo https://t.co/pQmkTlww8y pic.twitter.com/qGP51s6XIP — 20minutos.es (@20m) 13 августа 2018 г.

Инцидент произошел в воскресенье вечером во время одного из концертов, который проводился в рамках фестиваля O Marisquiño. Деревянная платформа на набережной не выдержала веса зрителей и обрушилась, в результате чего много людей упали в воду. Сообщается, что все пострадавшие были госпитализированы, состояние четырех из них оценивается, как тяжелое.

На место происшествия прибыли спасатели и полиция. Сотрудники правопорядка оцепили зону ЧП.