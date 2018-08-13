Названа дата вступления в должность нового премьер-министра Пакистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 авг — РИА Новости. Вступление в должность нового премьер-министра Пакистана запланировано на субботу, 18 августа, сообщил в понедельник телеканал Geo TV.

В Пакистане 25 июля прошли выборы в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента), а также в региональные законодательные органы страны. По результатам голосования партия "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость", PTI) Имрана Хана получила 115 из 272 общих мест в парламенте, не набрав простого большинства, необходимого для самостоятельного формирования правительства. Две других крупные партии: "Пакистанская мусульманская лига" (фракция Наваза, ПМЛ-Н) и "Пакистанская народная партия" (PPP), получившие в парламенте 64 и 43 места соответственно, ранее договорились выработать "скоординированную совместную стратегию действий" после того, как PTI сформирует новый кабмин.

Как напоминает телеканал, теперь представителям политических объединений в Пакистане предстоит подать документы на выдвижение кандидатами на пост будущего премьера страны. Если эта процедура будет завершена в срок — 16 августа, — то новый глава правительства может быть избран вечером того же дня. Если этого не случится, то премьер будет избран парламентом на следующий день.

"Сама же процедура принятия присяги новым премьер-министром страны состоится 18 августа в Президентском дворце", — информирует Geo TV.

Ведущие государственные СМИ и политические аналитики сходятся во мнении, что новым главой правительства Исламской Республики станет лидер "Техрик-е-Инсаф" Имран Хан. За плечами 65-летнего Хана, который в прошлом прославился как капитан сборной Пакистана по крикету, 22 года политической карьеры. В своих недавних выступлениях он однозначно дал понять, что не намерен отказываться от давних амбиций и уступать кресло премьера кому-либо еще.

Как сообщалось ранее, по итогам переговоров с другими политическими партиями и независимыми политиками "Техрик-е-Инсаф" сумела сформировать правящую коалицию, гарантировав себе поддержку более 180 депутатов Национальной ассамблеи из 342.