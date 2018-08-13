Депутат Рады объяснил, почему нельзя говорить "слава Украине"

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Лозунг "слава Украине" неуместный, поскольку страна находится на недостойном этих слов уровне, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканал "112 Украина".

"Я бы с удовольствием говорил эти слова в сильной мужественной процветающей Украине. Но когда это внедряют в жизнь те, кто нашу страну свели к совсем другому, — у меня есть сомнения. Я сижу в Верховной раде, где они первые два года аж вскакивают, гимны поют и так далее. Сейчас поуспокоились уже, потому что толстые стали уже, в костюмчиках уже вставать тяжело — жмет им. Но на самом деле ничего под эти крики для Украины не было (сделано. — Прим. ред.) Я очень рад буду, когда мы с вами будем говорить "слава Украине" в процветающей сильной нашей державе", — сказал политик.

Также депутат подверг сомнению "патриотизм" украинских властей, среди которых звучал лозунг "слава Украине".

"Патриотизм должен заключаться в том, что в результате твоих действий страна живет лучше. Если в результате твоих действий страна живет хуже, ты не патриот — ты враг", — заключил Рабинович.

"Слава Украине! Героям слава!" — лозунг Украинской повстанческой армии*. Во время Второй мировой войны она воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. В последние годы приветствие пособников нацистов обрело на Украине популярность, к нему нередко прибегают и политики.

Это вызывает критику со стороны общественности, которая призывает не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* во время Второй мировой войны, например, о Волынской резне — массовом уничтожении поляков в 1943 году. По данным исследователей, тогда погибли от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

* Экстремистская организация, запрещенная в России