WhatsApp даст спецслужбам доступ к перепискам пользователей

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В мессенджере WhatsApp больше не будет применяться сквозное шифрование переписок пользователей, пишет портал Akket.
По словам основателя компании Facebook Марка Цукерберга, такие шаги предприняты по требованию американских властей. Поэтому с 2019 года появится версия приложения с ослабленным шифрованием, что позволит сотрудникам спецслужб беспрепятственно получить информацию об интересующих их пользователях и таким образом предупреждать действия террористов и людей с психическими отклонениями.
Он также рассказал, что в WhatsApp скоро появится реклама, чтобы компания смогла получать прибыль от популярного мессенджера.