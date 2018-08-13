При крупном пожаре в больнице на Тайване погибли девять человек

ПЕКИН, 13 авг — РИА Новости. Девять человек погибли в результате крупного пожара, произошедшего в одной из больниц города Синьбэй на севере Тайваня, еще 16 человек госпитализированы, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, когда по пока невыясненной причине произошло возгорание на седьмом этаже больницы. Оперативно прибывшие на место пожарные и спасатели смогли эвакуировать 31 человека, позже в здании были обнаружены 16 человек без признаков жизни, их немедленно направили в другие больницы. Позже пожарные вывели из здания других пострадавших.

В настоящий момент 10 человек находятся в критическом состоянии, у шестерых несильные травмы.

Сообщение о возгорании поступило в пожарное управление в 4.36 по местному времени (в воскресенье в 23.36 мск), на место происшествия были направлены 79 пожарных расчетов и 243 пожарных. Огонь удалось взять под контроль в 5.27 по местному времени (0.27 мск).