ТОКИО, 13 авг — РИА Новости. Южная Корея и КНДР приступили в понедельник утром к обсуждению сроков и места проведения следующего межкорейского саммита, подготовительная встреча на министерском уровне проходит в демилитаризованной зоне в пограничном пункте Пханмунджом, передали южнокорейские СМИ.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на встрече в Пханмунджоме 27 апреля с лидером КНДР Ким Чен Ыном обещал посетить осенью этого года Пхеньян. Однако пока не ясно, к каким договоренностям в итоге придут представители правительств Севера и Юга.

Делегацию Республики Корея на нынешней встрече возглавляет министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн, КНДР представляет председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон.

Как заявил накануне представитель президентской администрации Южной Кореи Ким Ый Гём, в Сеуле надеются "обсудить сроки и место проведения переговоров на высшем уровне Юга и Севера, а также численность делегации во время визита на Север".

Первая встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына состоялась 27 апреля в Пханмунджоме, после чего они встретились еще один раз в мае в преддверии проведения 12 июня в Сингапуре американо-северокорейского саммита.