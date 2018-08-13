ТОКИО, 13 авг — РИА Новости. Южная Корея и КНДР приступили в понедельник утром к обсуждению сроков и места проведения следующего межкорейского саммита, подготовительная встреча на министерском уровне проходит в демилитаризованной зоне в пограничном пункте Пханмунджом, передали южнокорейские СМИ.
Делегацию Республики Корея на нынешней встрече возглавляет министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн, КНДР представляет председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон.
Первая встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына состоялась 27 апреля в Пханмунджоме, после чего они встретились еще один раз в мае в преддверии проведения 12 июня в Сингапуре американо-северокорейского саммита.