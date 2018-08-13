ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Угроза США понизить уровень дипломатических отношения с Россией из-за "дела Скрипалей" реальна, и Москве вряд ли удастся избежать второй волны санкций, которая может последовать в рамках американского Закона о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года, заявил РИА Новости бывший помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Томас Кантримен.

Этот закон применялся в прошлом лишь два раза. В отношении Сирии — в 2013 году, и в 2018 году — против КНДР за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Кантримен был ведущим дипломатом, работавшим над применением этого закона в первом случае.

По иронии судьбы, тогда это привело к совместным действиям Москвы и Вашингтона по ликвидации химического оружия в Сирии, которые сам Кантримен описывает как "высшую точку российско-американского сотрудничества". Пять лет спустя отношения России и США не только скатились с "высшей точки" до уровня времен "Холодной войны", но теперь данный закон уже направлен против самой Москвы.

Через Сирию к России

В минувшую среду госдепартамент США объявил, что американские власти пришли к выводу, что Россия "использовала химическое или биологическое оружие в нарушении международного права или против своих собственных граждан". Это автоматически запускает в действие Закон о контроле за химическим и биологическим оружием.

Принять в 1991 году такой законопроект конгресс побудила обеспокоенность по поводу возможного применения химического оружия, говорит Кантримен.

"Он (закон — ред.) обязывает правительство США предпринять меры в том случае, когда есть явные доказательства использования химического оружия", — пояснил эксперт.

Он полагает, что Великобритания предоставила всю имеющуюся информацию США по "делу Скрипалей", и некоторые ее части могут быть засекреченными. Кантримен заявил, что в настоящее время к словам российского правительства "мало доверия", и никто не верит заявлениям Москвы о непричастности к атаке на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Говоря о своей работе по данному закону в отношении Сирии, Кантримен отметил, что тогда перед американскими властями стоял выбор — либо военная операция против Дамаска, либо сотрудничество с Москвой. И Вашингтон выбрал второй путь.

"Сотрудничество с Россией в 2013-2014 годах было очень тесным, и оно привело к уничтожению всего оружия, которое Сирия задекларировала. Это была высшая точка российско-американского сотрудничества", — заявил бывший дипломат.

Он не удивлен тем фактом, что о применении данного закона было объявлено именно сейчас, спустя несколько месяцев после самого инцидента.

"Существует необходимость проведения очень тщательного анализа, для того чтобы быть уверенным в фактах перед принятием такого решения. С таким решением не нужно было спешить. Я думаю, оно было принято после тщательного анализа", — сказал Кантримен.

Собеседник агентства полагает, что это не связано с процессами внутри страны и давлением со стороны конгресса США, и является скорее "техническим решением, а не политическим".

Игра на понижение



Закон предполагает введение санкций в два этапа. Первый санкционный пакет вступит в силу уже 22 августа. В нем речь, прежде всего, идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.

Второй раунд санкций последует через 90 дней, если российское правительство не сможет предоставить гарантии неприменения химического и биологического оружия в будущем, а также откажется от инспекций своих объектов. В этом случае закон обвязывает американского президента выбрать три варианта санкций из шести: 1)противодействие продлению любых кредитов или финансовой помощи со стороны международных финансовых институтов; 2) запрет на получение банковских кредитов в США (за исключением кредитов на продовольственные и сельскохозяйственные товары); 3) дальнейшие запреты на экспорт; 4) ограничение на импорт; 5) приостановление или понижение уровня дипломатических отношений; 6) запрет на посадки воздушных судов авиакомпаний, которыми владеет или которые находятся под контролем правительства той страны, по отношению к которой применяется закон.

Кантримен полагает, что России не удастся избежать второй волны санкций с учетом того, что власти категорически отрицают любую причастность к инциденту в Солсбери и вряд ли пойдут на то, чтобы допустить инспекции в своей стране. В этой связи, понижение уровня дипломатических отношений с возможным отзывом послов из стран — реальная перспектива. "Да, я думаю это возможно", — сказал он.

При этом бывший американский дипломат затруднился сказать, какой из шести вариантов санкций может выбрать президент Дональд Трамп.

"Я не знаю, что на уме у президента. Очевидно, у него имеется иное представления его отношений с Россией, чем у всех остальных в американском правительстве", — предположил эксперт.

В Белом доме не смогли ответить на вопрос РИА Новости, поддерживает ли сам президент США Дональд Трамп введение новой волны санкций против России. Представитель Совета по национальной безопасности ограничился общими фразами, отметив, что "США решительно осуждают использование Россией химического оружия, что нарушает ее обязательства в рамках Конвенции по запрещению химоружия".

Twitter президента — самый любимый инструмент распространения заявлений для Трампа — также молчит по этому поводу.

Тем временем Россия обещает дать зеркальный ответ на санкции, которые США планируют ввести в отношении Москвы.