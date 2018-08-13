РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперт: США могут понизить дипотношения с Россией из-за Скрипалей

(обновлено: 03:53 13.08.2018)
01412
© РИА Новости / Михаил КлиментьевФлаги России и США. Архивное фотоФлаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев

ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Угроза США понизить уровень дипломатических отношения с Россией из-за "дела Скрипалей" реальна, и Москве вряд ли удастся избежать второй волны санкций, которая может последовать в рамках американского Закона о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года, заявил РИА Новости бывший помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Томас Кантримен.

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
"Антироссийская истерия" вредит интересам США, пишет американский журналист
Этот закон применялся в прошлом лишь два раза. В отношении Сирии — в 2013 году, и в 2018 году — против КНДР за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Кантримен был ведущим дипломатом, работавшим над применением этого закона в первом случае.

По иронии судьбы, тогда это привело к совместным действиям Москвы и Вашингтона по ликвидации химического оружия в Сирии, которые сам Кантримен описывает как "высшую точку российско-американского сотрудничества". Пять лет спустя отношения России и США не только скатились с "высшей точки" до уровня времен "Холодной войны", но теперь данный закон уже направлен против самой Москвы.

Через Сирию к России

В минувшую среду госдепартамент США объявил, что американские власти пришли к выводу, что Россия "использовала химическое или биологическое оружие в нарушении международного права или против своих собственных граждан". Это автоматически запускает в действие Закон о контроле за химическим и биологическим оружием.

Лидер фракции Левые в бундестаге Сара Вагенкнехт. Архивное фото
© AFP 2018 / Steffi Loos
В Берлине рассказали о страхе США перед сотрудничеством России и Германии
Принять в 1991 году такой законопроект конгресс побудила обеспокоенность по поводу возможного применения химического оружия, говорит Кантримен.

"Он (закон — ред.) обязывает правительство США предпринять меры в том случае, когда есть явные доказательства использования химического оружия", — пояснил эксперт.

Он полагает, что Великобритания предоставила всю имеющуюся информацию США по "делу Скрипалей", и некоторые ее части могут быть засекреченными. Кантримен заявил, что в настоящее время к словам российского правительства "мало доверия", и никто не верит заявлениям Москвы о непричастности к атаке на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Говоря о своей работе по данному закону в отношении Сирии, Кантримен отметил, что тогда перед американскими властями стоял выбор — либо военная операция против Дамаска, либо сотрудничество с Москвой. И Вашингтон выбрал второй путь.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Лавров заявил о готовности развивать отношения с США
"Сотрудничество с Россией в 2013-2014 годах было очень тесным, и оно привело к уничтожению всего оружия, которое Сирия задекларировала. Это была высшая точка российско-американского сотрудничества", — заявил бывший дипломат.

Он не удивлен тем фактом, что о применении данного закона было объявлено именно сейчас, спустя несколько месяцев после самого инцидента.

"Существует необходимость проведения очень тщательного анализа, для того чтобы быть уверенным в фактах перед принятием такого решения. С таким решением не нужно было спешить. Я думаю, оно было принято после тщательного анализа", — сказал Кантримен.

Собеседник агентства полагает, что это не связано с процессами внутри страны и давлением со стороны конгресса США, и является скорее "техническим решением, а не политическим".

Игра на понижение

Закон предполагает введение санкций в два этапа. Первый санкционный пакет вступит в силу уже 22 августа. В нем речь, прежде всего, идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Перейти в фотобанк
Россия в ответ на санкции продолжит снижать вложения в американские бумаги
Второй раунд санкций последует через 90 дней, если российское правительство не сможет предоставить гарантии неприменения химического и биологического оружия в будущем, а также откажется от инспекций своих объектов. В этом случае закон обвязывает американского президента выбрать три варианта санкций из шести: 1)противодействие продлению любых кредитов или финансовой помощи со стороны международных финансовых институтов; 2) запрет на получение банковских кредитов в США (за исключением кредитов на продовольственные и сельскохозяйственные товары); 3) дальнейшие запреты на экспорт; 4) ограничение на импорт; 5) приостановление или понижение уровня дипломатических отношений; 6) запрет на посадки воздушных судов авиакомпаний, которыми владеет или которые находятся под контролем правительства той страны, по отношению к которой применяется закон.

Кантримен полагает, что России не удастся избежать второй волны санкций с учетом того, что власти категорически отрицают любую причастность к инциденту в Солсбери и вряд ли пойдут на то, чтобы допустить инспекции в своей стране. В этой связи, понижение уровня дипломатических отношений с возможным отзывом послов из стран — реальная перспектива. "Да, я думаю это возможно", — сказал он.

При этом бывший американский дипломат затруднился сказать, какой из шести вариантов санкций может выбрать президент Дональд Трамп.

Премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль. Архивное фото
© AFP 2018 / dpa / Holger Hollemann
В Германии усомнились в обоснованности американских санкций против России
"Я не знаю, что на уме у президента. Очевидно, у него имеется иное представления его отношений с Россией, чем у всех остальных в американском правительстве", — предположил эксперт.

В Белом доме не смогли ответить на вопрос РИА Новости, поддерживает ли сам президент США Дональд Трамп введение новой волны санкций против России. Представитель Совета по национальной безопасности ограничился общими фразами, отметив, что "США решительно осуждают использование Россией химического оружия, что нарушает ее обязательства в рамках Конвенции по запрещению химоружия".

Twitter президента — самый любимый инструмент распространения заявлений для Трампа — также молчит по этому поводу.

Тем временем Россия обещает дать зеркальный ответ на санкции, которые США планируют ввести в отношении Москвы.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена