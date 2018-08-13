"Антироссийская истерия" вредит интересам США, пишет американский журналист

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. "Антироссийская истерия" серьезно навредила национальным интересам США и стала основой американской внешней политики по отношению к России, считает обозреватель Fox News Джон Дейл Гровер.
Одним из последствий этой "антироссийской истерии" стало введение новых санкций в отношении Москвы из-за использования нервно-паралитического вещества в Солсбери. В итоге эти санкции могут привести к запрету на все торговые отношения с Россией, а также навредят сотрудничеству по иранскому вопросу или вопросу контроля над вооружениями, пишет обозреватель.
Это совсем не соответствует национальным интересам США, отмечает Гровер. Россия остается ядерной державой, а Путин по-прежнему геополитический соперник Дональда Трампа. Он — не друг США, но и не является угрозой национальной безопасности, которую нужно уничтожить любой ценой. Россия не такая угроза для США, как Китай, и это не требует от Вашингтона немедленных ответных действий.
По его мнению, важно также признать как американские, так и российские ключевые интересы в области безопасности и суверенитета, поскольку именно они помогают сохранять равновесие в мире и не переходить красную черту.
В двусторонних отношениях еще не все потеряно, считает Гровер. Главной проблемой в этом вопросе является отсутствие взаимопонимания между президентом США и конгрессом. Если они смогут работать сообща, то "антироссийская истерия" спадет, а международные отношения придут в норму.