ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Эсминец "Карни", который оснащен системой противоракетной обороны Aegis, вошел в воскресенье в Черное море, сообщает Шестой флот ВМС США.

"Арли Берк, ракетный эскадренный миноносец "Карни" (USS Carney DDG-64), вошел в Черное море 12 августа для проведения операций по обеспечению безопасности на море и для улучшения возможностей взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе", — говорится в сообщении.

"Прибытие "Карни" в Черное море демонстрирует нашу неизменную приверженность безопасности и стабильности в регионе", — заявил командующий "Карни" Тайсон Юнг. "Наше время, проведенное здесь, поможет нам улучшить взаимодействие и обмен информацией и опытом с нашими странами-партнерами", — добавил он.

Ранее "Карни" заходил в Черное море в январе этого года. Тогда председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ), кандидат политических наук, капитан первого ранга Михаил Ненашев сообщил, что это не является дружественным по отношению к России шагом.

Эскадренные миноносцы четвертого поколения с управляемым ракетным оружием типа "Арли Берк" являются самым крупносерийным типом надводного боевого корабля с полным водоизмещением более пяти тысяч тонн. Благодаря боевым возможностям системы противоракетной обороны "Иджис" (Aegis) они способны выполнять задачи по предназначению в условиях высокой степени угрозы со стороны противника с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны. Эти корабли имеют на вооружении две пусковые установки системы ПРО, которые позволяют применить до 56 крылатых ракет "Томагавк" (Tomahawk) бортового запаса, оснащаемых ядерной боевой частью. На борту корабля размещается вертолет "Си Хок" (SH-60 Seahawk). Экипаж эсминцев типа "Арли Берк" составляет более 330 человек.