ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Эсминец "Карни", который оснащен системой противоракетной обороны Aegis, вошел в воскресенье в Черное море, сообщает Шестой флот ВМС США.
"Арли Берк, ракетный эскадренный миноносец "Карни" (USS Carney DDG-64), вошел в Черное море 12 августа для проведения операций по обеспечению безопасности на море и для улучшения возможностей взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе", — говорится в сообщении.
"Прибытие "Карни" в Черное море демонстрирует нашу неизменную приверженность безопасности и стабильности в регионе", — заявил командующий "Карни" Тайсон Юнг. "Наше время, проведенное здесь, поможет нам улучшить взаимодействие и обмен информацией и опытом с нашими странами-партнерами", — добавил он.
Ранее "Карни" заходил в Черное море в январе этого года. Тогда председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ), кандидат политических наук, капитан первого ранга Михаил Ненашев сообщил, что это не является дружественным по отношению к России шагом.