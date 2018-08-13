Бывший адвокат Трампа заявил, что президент не съедал документы

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн опроверг утверждение экс-помощницы главы государства Омаросы Манигол-Ньюман о том, что Трамп съел конфиденциальный документ.

Ранее Washington Post сообщало , что бывшая помощница Трампа Омароса Манигол-Ньюман в своей новой книге воспоминаний рассказала, что однажды видела, как он прожевал и проглотил конфиденциальный документ. Издание отметило, что сотрудники Белого дома не подтвердили заявлений автора книги.

"Для многих десятков журналистов, которые звонили мне с вопросами о заявлении Омаросы в ее новой книге по поводу того, что президент США Дональд Трамп взял у меня записку, положил ее в рот и съел… Я не видел ничего подобного, и я шокирован тем, что кто-то мог воспринять это всерьез", — написал Коэн в Twitter.

Книга "Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа" Манигол-Ньюман появится в продаже в США 14 августа, но сейчас можно сделать предзаказ в онлайн-магазинах. В интервью СМИ она уже пообещала читателям, что в книге расскажет о многих вещах в Белом доме, которые ее "расстраивали и вызывали неудобство". При этом ряд высказываний экс-помощницы Трампа навели журналистов на подозрения, что во время своей работы она тайно записывала на диктофон главу государства.

В Белом доме при Трампе Манигол-Ньюман занимала должность помощника президента и директора по коммуникациям в офисе Белого дома по связям с населением. Она была единственной афроамериканкой в администрации.

В момент увольнения и Трамп, и Сандерс пожелали ей успехов и поблагодарили за работу. Однако в СМИ появилась информация, что из Белого дома ее едва ли не вытолкали взашей. Причиной увольнения называли разногласия с Трампом из-за событий в Шарлоттсвилле в августе 2017 года, где произошли столкновения правых и левых активистов. Президент тогда возложил ответственность за произошедшее на обе стороны, в то время как афроамериканцы в основном винили правых.

Манигол-Ньюман уже работала в Белом доме в офисе вице-президента Альберта Гора в начале 2000-х годов, но занимала там незначительную должность, составляя календарь мероприятий.

Манигол-Ньюман известна главным образом тем, что ее два раза "уволили" из "Подмастерья", где Трамп был ведущим в 2004–2015 годах. Ее много критиковали за конфронтационный стиль в общении, но она заявляла, что это сценаристы шоу обеспечили ей плохую репутацию.

Книга Манигол-Ньюман стала далеко не первой в ряду воспоминаний бывших сотрудников администрации Трампа или журналистов, в которых действующий глава государства предстает в неприглядном свете. Однако были и более лояльные к президенту сочинения, в частности от его бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера.