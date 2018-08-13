Бывший адвокат Трампа заявил, что президент не съедал документы

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн опроверг утверждение экс-помощницы главы государства Омаросы Манигол-Ньюман о том, что Трамп съел конфиденциальный документ.
"Для многих десятков журналистов, которые звонили мне с вопросами о заявлении Омаросы в ее новой книге по поводу того, что президент США Дональд Трамп взял у меня записку, положил ее в рот и съел… Я не видел ничего подобного, и я шокирован тем, что кто-то мог воспринять это всерьез", — написал Коэн в Twitter.
Книга "Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа" Манигол-Ньюман появится в продаже в США 14 августа, но сейчас можно сделать предзаказ в онлайн-магазинах. В интервью СМИ она уже пообещала читателям, что в книге расскажет о многих вещах в Белом доме, которые ее "расстраивали и вызывали неудобство". При этом ряд высказываний экс-помощницы Трампа навели журналистов на подозрения, что во время своей работы она тайно записывала на диктофон главу государства.
В Белом доме при Трампе Манигол-Ньюман занимала должность помощника президента и директора по коммуникациям в офисе Белого дома по связям с населением. Она была единственной афроамериканкой в администрации.
Манигол-Ньюман уже работала в Белом доме в офисе вице-президента Альберта Гора в начале 2000-х годов, но занимала там незначительную должность, составляя календарь мероприятий.
Манигол-Ньюман известна главным образом тем, что ее два раза "уволили" из "Подмастерья", где Трамп был ведущим в 2004–2015 годах. Ее много критиковали за конфронтационный стиль в общении, но она заявляла, что это сценаристы шоу обеспечили ей плохую репутацию.
Книга Манигол-Ньюман стала далеко не первой в ряду воспоминаний бывших сотрудников администрации Трампа или журналистов, в которых действующий глава государства предстает в неприглядном свете. Однако были и более лояльные к президенту сочинения, в частности от его бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера.