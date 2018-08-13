В Берлине рассказали о страхе США перед сотрудничеством России и Германии

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. США опасаются объединения российских ресурсов и немецких технологий, заявила лидер партии "Левые", депутат бундестага Сара Вагенкнехт в интервью газете Frankfurter Allgemeine.

"США преследуют свои собственные интересы, а с приходом Трампа они прибегли к агрессивным способам. Их интересы противоречат европейским в важнейших вопросах — и не только экономических. Своими войнами за ресурсы Соединенные Штаты дестабилизировали Ближний Восток и продолжают делать это в Иране. При этом расплачивается за это в первую очередь Европа. Мы не должны подчиняться политике, которая противоречит нашим интересам", — сказала депутат.

По словам политика, плохие отношения с Россией противоречат интересам Европейского союза, который должен, напротив, развивать плодотворные отношения с Москвой.

"Соединенные Штаты всегда боялись объединения российских ресурсов и немецкой технологии — и правильно делают", — заключила Вагенкнехт.

Отношения Москвы и Европы ухудшились после государственного переворота на Украине и последующих за этим событий, включая воссоединения Крыма с Россией после референдума. Западные государства обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины, ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.