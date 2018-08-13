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В посольстве России ответили на обвинения во вмешательстве в Шарлоттсвилле

(обновлено: 02:12 13.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фотоПосольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Российское посольство в США назвало "абсурдными" заявления американских политиков о роли России в событиях в Шарлоттсвилле. Дипломаты отметили, что Вашингтон возлагает ответственность на других, не занимаясь решением внутренних проблем.

Столкновения в Шарлоттсвилле. Архивное фото
© AP Photo / Steve Helber
В ГД ответили на обвинения в "российском вмешательстве" в Шарлоттсвилле

"В канун годовщины столкновений на расово-социальной почве в Шарлотсвилле некоторые американские политические деятели не находят ничего лучшего, как и здесь выискивать "русский след". Конгрессмен-республиканец Т.Гарретт на днях заявил телеканалу CNN, что несколькими месяцами ранее директор ФБР на закрытом брифинге утвердительно ответил на вопрос о "роли России" в произошедшем. Возникает вопрос: где хотя бы один факт в подтверждение этих инсинуаций? Их нет в принципе, как нет ни единого доказательства других, столь же абсурдных обвинений в адрес России во вмешательстве в американские внутренние дела", — говорится в опубликованном на странице в Facebook заявлении российской дипмиссии.

В посольстве отметили, что Россия регулярно "обращает на это внимание и администрации США, и широкой общественности".

"Учитывая безответственное поведение американских политиков, не удивимся, если и в организации протестов в Вашингтоне 12 августа 2018 года, приуроченных к годовщине Шарлотсвилля, тоже обвинят Россию. Ведь переваливать ответственность на других гораздо проще, чем заниматься решением внутренних проблем, подтверждающих, что спустя более чем 150 лет после официальной отмены рабства межрасовая напряженность в США, похоже, так и не изжита", — говорится в комментарии.

Очередные обвинения во "вмешательстве"

Ранее конгрессмен-республиканец Томас Гарретт заявил CNN, что в ходе брифинга с главой ФБР Кристофером Рэем ему сообщили, что "вмешательство" России сыграло роль в "разжигании огня" в Шарлоттсвилле.

Футболка с надписью Я лучше буду русским, чем демократом в эфире российского телеканала
© Россия 1
Две футболки, которые потрясли Америку: русский след найден
Ультраправые националисты 12 августа 2017 года собрались в городе Шарлоттсвилль в связи с решением властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862-1865 годах командовал армией конфедератов в Виргинии. Демонстрации обернулись столкновениями между ультраправыми и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла молодая женщина, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.

Дональд Трамп осудил ультраправых, но заявил, что в столкновениях виноваты обе стороны, чем навлек на себя волну критики.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сообщения в американских СМИ и соцсетях о том, что Москва якобы могла быть связана с лидерами движения Alt-Right, участвовавшими в событиях в Шарлоттсвилле, укладываются в концепцию "дикого" нагнетания антироссийской риторики в США.

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