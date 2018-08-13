На Аляске произошло второе за сутки землетрясение

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Очередное землетрясение магнитудой 6,0 произошло к юго-западу от города Кактовик на севере Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,5, которое произошло днем в воскресенье в 76 километрах к юго-западу от Кактовика.

Новые толчки зафиксированы в 21.15 UTC (23.15 мск) в 65 километрах к юго-западу от Кактовика. Очаг землетрясения находится на глубине 11,7 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.