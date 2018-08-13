В Шарлоттсвилле во время протестов задержали четыре человека

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Полиция американского города Шарлоттсвилль задержала четырех человек во время воскресных протестов, сообщает телеканал CBS.

Как сообщает телеканал, два человека были задержаны за нарушение общественного порядка. 29-летний Мартин Кливенгер и 40-летняя Вероника Фицхью вступили в словесную перепалку из-за того, что Кливенгер салютовал памятнику генералу Роберту Эдварду Ли. Затем перепалка переросла из словесной в физическую.

Также одна женщина была задержана за "оскорбления и рукоприкладство", при себе она имела металлическую дубинку. Еще один человек был задержан за то, что преграждал дорогу полицейским мотоциклам, которые создавали проход для демонстрантов.

Позднее все четверо были отпущены.

В воскресенье шествия и митинги сторонников ультраправых организаций и их противников главным образом проходят в Вашингтоне и Шарлоттсвилле. В частности, несколько тысяч противников ультраправых организаций собрались возле Белого дома, их число значительно превышает представителей правых.

Акции приурочены к первой годовщине событий в городе Шарлоттсвилль в штате Виргиния, где во время аналогичного шествия ультраправых произошли массовые столкновения, в результате которых погиб один человек.

Ультраправые националисты 12 августа 2017 года собрались в Шарлоттсвилле в связи с решением властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862-1865 годах командовал армией конфедератов в Виргинии, а сейчас является для правых национальным героем.

Демонстрации обернулись столкновениями между ультраправыми и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу антифашистов погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали. Кроме того, двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка.

После событий в Шарлоттсвилле по всей стране прошли акции против ультраправых, в ходе которых часто сносили монументы героям Гражданской войны в США со стороны конфедератов.