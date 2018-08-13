ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Несколько тысяч противников ультраправых организаций собрались возле Белого дома, их число значительно превышает представителей правых, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Несмотря на то, что митинг ультраправых должен был начаться у Белого дома в 17.30 по местному времени (0.30 мск), в 17:15 почти никто из его участников не прибыл на станцию Foggy Bottom, откуда они планировали пройти маршем.

На станции и возле нее дежурят несколько десятков полицейских в обычном обмундировании — без шлемов и щитов. Там же находятся несколько десятков противников ультраправых с плакатами, осуждающими фашизм и расизм. Впрочем, и они пока настроены вполне мирно. Станция работает в обычном режиме, а количество пассажиров соответствует тому, сколько обычно здесь бывает в выходной.

Антиправые протесты направлены также против нынешней администрации США и президента Дональда Трампа в частности.

Шествия и митинги сторонников ультраправых организаций и их противников проходят в воскресенье в центре Вашингтона при повышенных мерах безопасности.

Акции приурочены к первой годовщине событий в городе Шарлоттсвилль в штате Виргиния, где во время аналогичного шествия ультраправых произошли массовые столкновения, в результате которых погиб один человек.

В этот раз полиция намерена сделать все, чтобы не допустить беспорядков, несмотря на то что акции правых и левых пройдут фактически в одном месте — в сквере Лафайет напротив Белого дома. Стражи порядка обещали, что встанут живым щитом между митингующими и разделят сквер на две части. К обеспечению безопасности помимо полиции привлечены сотрудники Секретной службы США, которая охраняет первых лиц государства.

Самого президента в Белом доме не будет: Дональд Трамп заранее уехал в свою резиденцию в Нью-Джерси и вернется в столицу лишь в понедельник. Тем не менее и противники, и сторонники главы государства намерены внимательно следить за его возможной реакцией на акции. В 2017 году слова Трампа о том, что в столкновениях виноваты "обе стороны", вызвали большой резонанс в американском обществе. Похожие слова президента в этом году могут стоить республиканцам победы на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в конгресс.