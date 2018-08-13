"На Украине — только украинцы": чем возмущены жители Закарпатья

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Антон Лисицын. Украина выразила протест в связи с тем, что в Венгрии учредили новую государственную должность — министр по делам Закарпатской области. В Закарпатье проживает много венгров, и Будапешт неоднократно заявлял, что интересы соотечественников ставит выше отношений с "уважаемым партнером".

Сепаратисты на востоке, сепаратисты на западе

В начале августа министр обороны Украины Степан Полторак и председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль провели рабочую встречу. Обсуждали развертывание подразделений 128-й горно-пехотной бригады в Береговом — центре венгерской общины на Украине, на самой границе с Венгрией. Бойцы этой бригады участвуют в Операции объединенных сил (ООС, так Киев называет боевые действия в Донбассе) — сражаются с "сепаратистами" на востоке. Теперь им придется демонстрировать силу и на западе — в регионе, который тоже считается сепаратистским.

В Министерстве обороны Украины пояснили, что это необходимо для "укрепления национальной безопасности и безопасности каждого гражданина". "Мы должны делать то, что для нас надежно и безопасно, а не слушать иностранных политиков", — заявили в пресс-службе ведомства.

Намек понятен — под иностранными политиками понимаются венгерские депутаты и активисты. МИД Украины уже вручил венгерскому послу ноту протеста в связи с "недружественными шагами официального Будапешта", в частности, учреждением должности министра по развитию Закарпатской области. В Киеве потребовали объяснений: с какой стати Венгрия намерена заниматься проблемами "части суверенной территории Украины".

Будапешт открыто поддерживает соотечественников на Украине не только словами, но деньгами. Причем в таких масштабах, что в июле Служба безопасности (СБУ) возбудила дело против венгерского правительственного фонда "Эган Эде", выделившего местным бизнесменам кредитов на 100 миллионов евро.

Венгерские политики едины: их соотечественники имеют право получать образование на родном языке. После принятия Верховной радой закона об украинизации образования Будапешт пообещал Киеву серьезные неприятности. Венгрия уже заблокировала диалог НАТО — Украина, а в Совете ЕС проголосовала против выделения Украине миллиарда евро.

Дайте венграм автономию

"Вся эта история — даже если учесть, что закон (об образовании. — Прим. ред.) противоречит правилам Совета Европы и не был поддержан ОБСЕ, — касается только русских. Украина запоздало развивает собственную идентичность, а это означает определение того, кто украинец, а кто — нет", — объясняет политолог Пал Дунай, профессор Будапештского университета имени Лорана Этвеша.

Лидер фракции партии "Йоббик" в парламенте Венгрии, заместитель главы комитета по международным делам Мартон Гёнгёши тоже считает, что Украина проходит тягостный процесс формирования нации. "И Киев выбрал агрессивный подход: непризнание мультиэтничной природы страны. Это задевает этнические общности, исконно проживавшие на ее территории. Все венгерские парламентские партии призывали украинских коллег отозвать закон об образовании. И обращались к венгерскому правительству с просьбой оказать дипломатическое давление. Этот закон неприемлем и противоречит не только международному праву, но также и украинской конституции", — отмечает он.

План у венгерских парламентариев уже готов. Он касается не только украинских венгров, но и всех общин, оказавшихся за пределами своего этнического государства. "Мы поддерживаем модель автономии для исконных этнических групп в других странах. Речь идет о территориальной автономии там, где меньшинство однородно и составляет большинство в четко определенных границах, и о культурной автономии — где меньшинство не локализовано, — говорит Гёнгёши. — В соответствии с этим мы требуем территориальной автономии для венгров в Береговском районе Закарпатья и культурной автономии для остальных".

"В нас видят угрозу"

Как и многие другие регионы, Закарпатье для Киева — источник постоянного беспокойства. Область была включена в состав советской республики в 1945-м. До этого она находилась под властью австрийских Габсбургов, Венгерского королевства и Чехословакии.

В 1991-м году на референдуме большинство проголосовало за автономию области. Но вспомнили об этом только в 2016-м, после воссоединения Крыма с Россией и начала боевых действий в Донбассе. Областной совет обратился к украинским властям с призывом предоставить самоуправление и не доводить ситуацию в регионе до "донецкого и луганского сценариев".

Проблемы Закарпатья не ограничиваются только желанием получить автономию. Помимо венгров, здесь проживают, например, и русины. Само требование признать их отдельным народом вызывает у Киева раздражение, это ставит под угрозу государственный миф о единой украинской нации.

"После того как в 1991 году Закарпатье проголосовало за автономию, репрессировали всех активистов. Нас также всячески запугивали, были прямые угрозы от националистов, преследовали спецслужбы", — рассказывает заместитель председателя Всемирного совета подкарпатских русин Михаил Тяско.

По его словам, сотрудники спецслужб заставляют русинов давать подписку об отказе от участия не только в политических, но и в культурных мероприятиях. "Имеют в виду русинскую тему даже в социальных сетях и вообще на информационных ресурсах. Если не соглашаешься, угрожают привлечь по статье "Государственная измена", — продолжает он.

"Киевские власти всем рассказывают небылицы: де на Украине проживают только украинцы, а Закарпатье якобы испокон веков тоже было Украиной. В нас они видят угрозу целостности государства", — возмущается Тяско. На его взгляд, программа властей сводится к простой, но невыполнимой формуле: Украина — унитарное государство. И пока политики не начнут мыслить иначе, Закарпатье останется внутренним врагом для Киева.