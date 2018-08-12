В Германии около 30 человек пострадали на экскурсионном тракторе

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. По меньшей мере 27 человек, в том числе дети, пострадали в результате падения экскурсионного трактора с прицепом для пассажиров в федеральной земле Гессен, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на полицию.

По данным полиции, инцидент произошел в воскресенье днем рядом с городом Лидербах. Экскурсионный трактор с прицепом, катавший туристов по полю, перевернулся на крутом повороте. В результате происшествия 27 человек, в том числе дети, пострадали, шесть из них получили тяжелые травмы.

Как сообщает издание, организаторы экскурсии на тракторе сравнивают это развлечение с американскими горками. Они проходят рядом с популярным в регионе лабиринтом в кукурузном поле недалеко от города Лидербах. В прошлом году его посетили 20 тысяч человек.