КИШИНЕВ, 12 авг — РИА Новости. Число участников митинга в Бухаресте увеличилось до десяти тысяч, часть протестующих отправилась маршем к зданию парламента, сообщает в воскресенье агентство Agerpres.
Митинг носит мирный характер, протестующие принесли с собой флаги Румынии, ЕС, НАТО, США, Англии и Канады, а также вувузелы и барабаны. Тем не менее, жандармы Румынии задержали и доставили в отделение полиции 35-летнего мужчину, который "подозрительно себя вел".
Митинги в Бухаресте начались в пятницу, 10 августа. Первый из них завершился беспорядками, в результате пострадали 450 человек, 70 из них были госпитализированы, в том числе 11 жандармов.
Протестующие выражают недовольство налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, настаивают на развитии экономики, сельского хозяйства и предпринимательства, выступая при этом за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО, и просят ввести электронное голосование.