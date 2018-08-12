В Румынии более десяти тысяч человек участвуют в митинге

КИШИНЕВ, 12 авг — РИА Новости. Число участников митинга в Бухаресте увеличилось до десяти тысяч, часть протестующих отправилась маршем к зданию парламента, сообщает в воскресенье агентство Agerpres.

"Около десяти тысяч человек протестуют в воскресенье вечером на площади Победы и требуют отставки правительства. Часть протестующих решила покинуть площадь и отправилась маршем к зданию парламента", — говорится в сообщении.

Митинг носит мирный характер, протестующие принесли с собой флаги Румынии, ЕС, НАТО, США, Англии и Канады, а также вувузелы и барабаны. Тем не менее, жандармы Румынии задержали и доставили в отделение полиции 35-летнего мужчину, который "подозрительно себя вел".

Митинги в Бухаресте начались в пятницу, 10 августа. Первый из них завершился беспорядками, в результате пострадали 450 человек, 70 из них были госпитализированы, в том числе 11 жандармов.

Требования, с которыми митингующие выходят на протесты, касаются роспуска парламента, досрочных выборов, независимости юстиции, создания однопалатного парламента, в который будут входить 300 сенаторов и 100 из них будут представителями диаспоры (румыны из Франции, Италии, ФРГ, США и др.).

Протестующие выражают недовольство налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, настаивают на развитии экономики, сельского хозяйства и предпринимательства, выступая при этом за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО, и просят ввести электронное голосование.