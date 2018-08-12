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Греческие пожарные не могут взять под контроль сильный пожар на острове

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Лесные пожары в Греции (58)
(обновлено: 22:55 12.08.2018)
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© AP Photo / Thanassis StavrakisПосле лесных пожаров в Греции. Архивное фотоПосле лесных пожаров в Греции. Архивное фото
© AP Photo / Thanassis Stavrakis

АФИНЫ, 12 авг — РИА Новости. Сильный пожар на острове Эвбея, восточнее столичной области Аттика, пока не удаётся взять под контроль, хотя для его тушения задействованы крупные силы и средства, сообщила Пожарная служба Греции.

Пожарные и волонтеры пытаются потушить лесной пожар в деревне Кинета, недалеко от Афин. 24 июля 2018 года
© AFP 2018 / Valerie Gache
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"Учитывая серьезность и опасность ситуации, созван Совет по борьбе с кризисными ситуациями для принятия немедленных решений", — сообщила Пожарная служба.

Пожар начался в 15.23 в лесной зоне районе между селениями Ставрос и Контодеспоти, севернее города Халкида, в центральной части Эвбеи. Быстрому распространению огня способствуют очень сильный ветер и сухая жаркая погода.

Огонь, несмотря на немедленную мобилизацию наземных и воздушных сил, быстро распространяется из-за сильных ветров, густой растительности и сложного рельефа местности. Пожарные постоянно усиливают группировку до борьбы с огнём.

"Пожарные силы прилагают все усилия, чтобы сдержать большой пожар. В операции по тушению огня участвуют 186 пожарных с 62 машинами, 70 пеших бойцов пожарных сил, 50 военнослужащих, 20 цистерн (муниципальных и частных), 27 вспомогательных пожарных машин и 11 землеройных машин. Наземным силам помогают 6 самолетов, 7 пожарных вертолетов и 2 вертолёта координации Пожарной службы и греческой полиции", — сообщили пожарные.

Пожарная служба рекомендовала в целях безопасности эвакуировать жителей из деревень Контодеспоти и Ставрос, из лагеря, расположенного в Дафни Псахни, и монастыря Панагия Горгоепикоу.

Пожарные во время борьбы с огнем в городе Рафина в Греции. 23 июля 2018
© REUTERS / Costas Baltas
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Из-за пожара перекрыто движение транспортных средств и установлены пункты контроля на 16-м километре и 49-м километре национальной дороги Халкида-Эдипсу.

"Наземные силы укрепляются персоналом, транспортными средствами из районов Эпир, Фессалия, Западной и Центральной Македонии",- сообщает Пожарная служба.

Из-за повышенной пожароопасности ведётся воздушное патрулирование в различных районах страны, а также совместное патрулирование пожарных, полиции и военных, говорится в сообщении. Пожарная служба призывает граждан следовать указаниям властей.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас проинформирован о сильном пожаре на острове Эвбея и получает постоянную информацию о нем, сообщила пресс-служба главы правительства. Он находится на постоянной связи как с ответственным министром, главой МВД Паносом Скурлетисом, так и с министром сельского хозяйства Вангелисом Апостолу, который находится на месте происшествия, сообщила пресс-служба.

В Восточной Аттике 23 июля произошел катастрофический пожар, его жертвами стали 94 человека, почти 190 получили ранения. Одной из причин большого числа жертв называют то, что власти не эвакуировали жителей городка Мати, сгоревшего почти полностью.

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Греция в огне: пожары полыхают от Афин до Коринфа
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