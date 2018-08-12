Ципраса проинформировали о сильном пожаре на острове Эвбея

АФИНЫ, 12 авг — РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас проинформирован о сильном пожаре на острове Эвбея и получает постоянную информацию о нем, сообщила пресс-служба главы правительства.

Ципрас находится на постоянной связи как с ответственным министром, главой МВД Паносом Скурлетисом, так и с министром сельского хозяйства Вангелисом Апостолу, который находится на месте происшествия, сообщила пресс-служба.

Пожар начался в 15.23 в сосновом лесу вблизи деревень Контодеспоти и Псахна, севернее города Халкида, в центральной части Эвбеи. Быстрому распространению огня способствуют очень сильный ветер и сухая жаркая погода.

Взять огонь под контроль пока не удаётся, сообщила Пожарная служба. Она дважды усиливала группировку пожарных. Сейчас огонь тушат более 210 пожарных с 57 пожарными машинами, шесть самолётов и пять вертолетов, сообщила служба.

Пожарные распорядились эвакуировать жителей двух поселений, хотя и заявляют, что жизни людей угрозы нет. В частности, из посёлка Контодеспоти эвакуированы около 300 жителей. На данный момент нет информации о пострадавших или пропавших без вести.

Эвакуированы также селение Ставрос и монастырь Панагиас Горгоепикоу. Вместе с тем в состоянии готовности находятся больница Халкиды и центр здравоохранения Псахна.

Полиция перекрыла автомобильное движение на дорогах между Халкидой и Северной Эвбеей.

В Восточной Аттике 23 июля произошел катастрофический пожар, его жертвами стали 94 человека, почти 190 получили ранения. Одной из причин большого числа жертв называют то, что власти не эвакуировали жителей городка Мати, сгоревшего почти полностью. После пожара правительство Греции подверглось жесточайшей критике за ошибки в борьбе с пожарами и стихийными бедствиями.