В Ирландии женщина ослепла из-за ношения линз в жару

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Жительница Дублина Сюзанна Данн ослепла на один глаз из-за неправильного ношения линз, пишет Dublin Live.
Выяснилось, что занесенный под линзу паразит вызвал воспаление роговицы. По словам медиков, жара создала благоприятные условия для их размножения.
"Я очень расстроилась из-за того, что моим детям пришлось проснуться и наблюдать, как я уезжаю в больницу", — рассказала Данн.
Медики предупредили женщину, что в жару паразиты под линзами размножаются и могут нанести зрению непоправимый ущерб.
"Мне хотелось бы акцентировать на этом внимание, потому что не хочу, чтобы люди прошли через то, что прошла я", — отметила она.