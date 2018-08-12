В Ирландии женщина ослепла из-за ношения линз в жару

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Жительница Дублина Сюзанна Данн ослепла на один глаз из-за неправильного ношения линз, пишет Dublin Live.

Почувствовав сильную боль и жжение в глазу, тридцатилетняя медсестра отправилась в больницу, где провела более двух недель.

Выяснилось, что занесенный под линзу паразит вызвал воспаление роговицы. По словам медиков, жара создала благоприятные условия для их размножения.

"Я очень расстроилась из-за того, что моим детям пришлось проснуться и наблюдать, как я уезжаю в больницу", — рассказала Данн.

Медики предупредили женщину, что в жару паразиты под линзами размножаются и могут нанести зрению непоправимый ущерб.

"Мне хотелось бы акцентировать на этом внимание, потому что не хочу, чтобы люди прошли через то, что прошла я", — отметила она.