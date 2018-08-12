В центре Бухареста третий день митингуют за отставку правительства

КИШИНЕВ, 12 авг — РИА Новости. В столице Румынии проходит очередной митинг, основное требование манифестантов — это отставка правительства, движение транспорта вокруг центральной площади перекрыто, сообщает в воскресенье агентство Agerpres.

"Более двух тысяч человек собрались в воскресенье вечером на площади Победы, где проходит новый антиправительственный митинг. Движение транспорта на соседних улицах заблокировано", — сказано в сообщении.

Протестующие принесли с собой флаги Румынии, ЕС, НАТО, США, Англии и Канады, а также вувузелы и барабаны.

За порядок на площади отвечают жандармы, но есть и представители полиции и SMURD.

Митинги в Бухаресте начались в пятницу, 10 августа. Первый из них завершился беспорядками, в результате пострадали 450 человек, 70 из них были госпитализированы, в том числе 11 жандармов.

Требования, с которыми митингующие выходят на протесты, касаются роспуска парламента, досрочных выборов, независимости юстиции, создания однопалатного парламента, в который будут входить 300 сенаторов и 100 из них будут представителями диаспоры (румыны из Франции, Италии, ФРГ, США и др.).

Протестующие выражают недовольство налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, настаивают на развитии экономики, сельского хозяйства и предпринимательства. При этом выступают за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО и просят ввести электронное голосование.