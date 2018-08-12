Украинская пограничная служба объяснила сбой на пункте пропуска в Крым

Стела с надписью Крым у пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото

Стела с надписью Крым у пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото

КИЕВ, 12 авг – РИА Новости. Украинская пограничная служба сообщает о сбое на пункте пропуска в Крым "Каланчак", автомобили там не оформляют из-за сбоя базы данных таможни.

Ранее крымские пограничники сообщили, что украинская сторона днем приостановила работу одного из трех пунктов пропуска на границе с Крымом, речь шла о КПП "Каланчак". Позднее региональное погрануправление ФСБ РФ сообщило, что работа украинского пункта пропуска "Каланчак" на границе с Крымом частично возобновлена.

Как сообщает Азово-Черноморское региональное управление государственной пограничной службы Украины в Facebook, в воскресенье в контрольном пункте "Каланчак" фиксируются перебои в оформлении транспортных средств из-за работ по восстановлению базы данных украинской таможни.

"Пешеходы при этом оформляются в установленном порядке. Накопление транспортных средств в настоящее время отсутствует (перед пунктом пропуска находятся около 25 автомобилей)", — говорится в сообщении. Проводятся мероприятия по перенаправлению автомобилей на другие пропускные пункты.

Также пограничники утверждают, что по информации граждан, которые направлялись через пункт "Чаплинка", в пропускном пункте со стороны РФ отсутствует электропитание (резервные источники также у них не работают). Сообщается, что из-за такой обстановки в Крыму ни транспортные средства, ни пешеходы не пропускаются.

С украинской стороны пункт пропуска "Чонгар" работает в штатном режиме, сообщает управление пограничной службы.