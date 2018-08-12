ВОЗ призвала к безопасному доступу врачей в районы вспышки Эболы в ДРК

ЖЕНЕВА, 12 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала обеспечить безопасный доступ медицинских сотрудников в районы вспышки геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"ВОЗ призывает обеспечить безопасный и свободный доступ всем, кто работает для оказания помощи пострадавшему населению. Все, кто вовлечен в операцию, должны иметь возможность свободно и безопасно перемещаться в зонах конфликта, чтобы должным образом выполнять необходимую работу по установлению контроля над эпидемией", — приводит пресс-служба ВОЗ слова гендиректора.

По словам гендиректора ВОЗ, "у местного населения также должен быть доступ к лечебным центрам, которые спасают человеческие жизни и останавливают распространение болезни".

Как отмечается, в регионе нынешней вспышки заболевания, в провинции Северное Киву, активно действуют различные вооруженные группы. Они представляют опасность для бригад врачей, которые должны поддерживать постоянный контакт с общинами для выявления потенциальных пациентов и наблюдения за ними дважды в день в течение трех недель.

Ранее сообщалось, что число заболевших смертельным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 90 человек.