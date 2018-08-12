Эрдоган оценил кризис в отношениях между Турцией и США

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не намерен сотрудничать с теми, кто поддерживает террористические организации, передает турецкое агентство Anadolu.

"Мы говорим прощай тому, кто жертвует партнёрством и союзничеством с 81-миллионной страной ради связей с террористической организацией", — заявил Эрдоган, комментируя кризис в отношениях с США.

Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. На прошлой неделе минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".