Итальянская медсестра завещала своей больнице 600 тысяч евро

РИМ, 12 авг — РИА Новости, Александр Логунов. Сотрудница больницы в итальянском городе Триест оставила своему учреждению наследство в размере 600 тысяч евро, сообщает в воскресенье местное издание il Piccolo.

Бывшая медсестра Мария Болонья скончалась в прошлом году в возрасте 95 лет. После смерти единственного сына из-за тяжелой болезни и кончины мужа она осталась без родственников и решила отдать больнице, в которой проработала всю жизнь, все свои накопления.

Бюрократические проволочки заняли несколько месяцев, но в итоге успешно завершились.

600 тысяч евро приняты в бюджет госпиталя на 2018-2020 годы. Их направят на строительство нового гардероба на 450 шкафчиков, оборудование для отделения по переливанию крови для лечения инфекционных заболеваний и ремонт столовой и входа в больницу.