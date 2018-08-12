В Никарагуа убили сына основательницы правящей партии

МЕХИКО, 12 авг – РИА Новости. Полиция Никарагуа сообщила об убийстве в ходе протестов сына одной из основательниц правящей партии Сандинистский фронт национального освобождения (СФНО) Ленина Мендиолы.

Он был застрелен из огнестрельного оружия в субботу днем в городе Матагальпа, говорится в коммюнике полиции. 54-летний Мендиола участвовал в марше сторонников президента Даниэля Ортеги, когда был обстрелян неизвестными.

Его мать Бенигна Мендиола вместе с супругом Бернардино Диасом Очоа в 1960-70-е годы стояла у истоков создания крестьянского движения, ставшего позднее основой СФНО, для борьбы с режимом диктатора Анастасио Сомосы.

С середины апреля в Никарагуа проходят антиправительственные протесты после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Ортега отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция, и называет происходящее заговором против страны.

По последним данным Организации американских государств, число погибших в протестах достигло 317 человек. При этом ранее правозащитная Никарагуанская ассоциация по правам человека называла другое число погибших — 448 человек.