МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что многие американские байкеры намерены объявить бойкот компании Harley-Davidson, поскольку та выводит часть производства из США.

"Многие владельцы Harley-Davidson планируют объявить компании бойкот, если та переместит свое производство за границу. Прекрасно! Есть множество других компаний, включая конкурентов Harley. Действительно ужасный ход! Скоро у США будут равные шансы на успех или лучше", – написал Трамп в своем микроблоге в Twitter

Ранее стало известно о решении Harley-Davidson вывести часть производства из США из-за пошлин ЕС. Двадцать второго июня Еврокомиссия ввела в действие дополнительные пошлины размером 25% на импорт определенных товаров из США в Евросоюз, включая мотоциклы Harley-Davidson, для ребалансировки ситуации в ответ на новые тарифы США на ввоз стальной и алюминиевой продукции.

Начатая США "тарифная война", на которую европейские страны ответили повышением тарифов на импорт продукции, произведенной в США, подтолкнула руководство Harley-Davidson к рассмотрению варианта поставок мотоциклов, произведенных в Таиланде, не только в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которых действует соглашение АСЕАН по таможенным льготам для продукции, произведенной в регионе, и в Китай, как это изначально планировалось, но и в Европу.

Трамп в ответ пригрозил, что если компания станет импортировать в США произведенные в Таиланде мотоциклы, они будут обложены высокими импортными пошлинами как продукты производства иностранных компаний и окажутся неконкурентными на американском рынке.