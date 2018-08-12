В афганском Газни ликвидировали более 50 боевиков

КАБУЛ, 12 авг — РИА Новости. По меньшей мере 51 террорист ликвидирован в результате двух авиаударов по городу Газни на востоке Афганистана, сообщает министерство внутренних дел Афганистана в Twitter.

Ранее телеканал 1TV со ссылкой на представителя медицинской службы сообщил, что по меньшей мере 103 человека погибли, 133 получили ранения в результате столкновения талибов с правительственными силами в Газни. Начальник штаба афганской армии Мохаммад Шариф Яфтали на пресс-конференции заявил, что правительство страны направило в Газни 1 тысячу бойцов спецназа и 400 бронемашин. Он также заявил, что Газни продолжает находиться под контролем правительства.

"Сегодня в 14.39 (16.09 мск — ред.) 47 террористов были убиты при авиаударе по Калантар Калах в городе Газни", — говорится в заявлении.

Также сообщается, что в 15.12 по местному времени (16.42 мск) четыре террориста были ликвидированы в деревне Хаджи Калах в Газни. Согласно заявлению МВД, в результате второго авиаудара десятки боевиков получили ранения.

В пятницу телеканал TOLO News со ссылкой на источники в регионе сообщил, что талибы* начали штурм города Газни в центральной части Афганистана. В заявлении талибов* говорилось, что их отряды с нескольких направлений пытались войти в город – административный центр одноименной провинции. Автомагистраль Кабул-Газни в связи с ожесточенными столкновениями между правительственными силами и боевиками была перекрыта.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Террористическая организация, запрещенная в России.