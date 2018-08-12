В Иордании четыре силовика погибли в ходе антитеррористической операции

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Четыре сотрудника сил безопасности погибли в ходе антитеррористической операции в городе Эс-Сальт на северо-западе Иордании, сообщает местное агентство Петра со ссылкой на заявление госминистра страны по делам СМИ Джуманы Гунаймат.

"Государственный министр по делам СМИ, официальный представитель правительства Джумана Гунаймат объявила о гибели скончавшегося от ранений четвертого сотрудника совместных сил безопасности, принимающих участие в операции сил безопасности, продолжающейся в Эс-Сальте", — говорится в сообщении агентства.

Гунаймат также сообщила, что в результате поисковой операции были найдены тела трех террористов в районе рейда в Эс-Сальте. Она добавила, что автоматическое оружие террористов было конфисковано. Операция в городе Эс-Сальт продолжается.

Газета Al-Ghad сообщает со ссылкой на заявление госминистра, что пять террористов были задержаны. Она также призвала мирных граждан не приближаться к месту проведения операции.